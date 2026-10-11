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11 жовтня 2026, 11:13

Республіканці США розкритикували енергетичні домовленості Трампа з Путіним

11 жовтня 2026, 11:13
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Фото: АР
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Низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Вони застерігають, що послаблення санкцій дозволить Росії отримувати додаткові доходи для продовження війни проти України

Про це повідомляє The Hill, передає RegioNews.

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, що підтримує прагнення Трампа знизити ціни на пальне, однак виступає проти дозволу Росії експортувати дизель.

"Володимир Путін — кат. Він кат власного народу. І він кат добропорядного народу України. Він ніколи не буде нашим другом. Президент робить усе можливе, щоб знизити ціни на дизельне пальне. Але знаєте, що саме призведе до зниження цін на дизель? Кінець війни в Ірані", — заявив Джон Кеннеді.

Сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Меркавскі також розкритикувала рішення дозволити Росії заробляти на експорті дизельного пального. На її думку, Трамп мав би використати передбачені санкційним законодавством повноваження, щоб обмежити російські доходи.

"Ми зможемо обговорити повернення Росії на світові енергетичні ринки після завершення війни, але наразі нам потрібно перекрити всі джерела, що їй допомагають", — наголосила Ліза Меркавскі.

Тим часом у суботу, 10 жовтня, член Палати представників від Пенсильванії, республіканець Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт під назвою "Акт Рональда Рейгана: мир через силу". За словами конгресмена, ініціатива має заблокувати можливість скасування санкцій президентом Дональдом Трампом. Співавтором законопроєкту став республіканець від Небраски Дон Бейкон.

Фіцпатрік також заявив про значну підтримку України в Конгресі США та серед американців.

Ще один республіканець, Майкл Маккол із Техасу, який раніше очолював Комітет Палати представників із закордонних справ, висловив занепокоєння можливими наслідками послаблення обмежень проти Росії.

"Занепокоєний тим, що скасування санкцій щодо російської нафти лише фінансуватиме воєнну машину Кремля, підживлюючи подальше насильство та руйнування", — заявив Майкл Маккол.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США тимчасово дозволити постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Він заявив, що послаблення санкцій без тривалих домовленостей про деескалацію може дати Росії додаткові ресурси для продовження війни.

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