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10 жовтня 2026, 14:41

Трамп відреагував на слова журналіста про те, що Зеленський назвав його слабким

10 жовтня 2026, 14:41
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Фото: з відкритих джерел
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Під час спілкування президента США Дональда Трампа з журналістами один із репортерів сказав йому, що Володимир Зеленський назвав його слабким.

Про це інформує RegioNews із посиланням на спілкування Трампа з представниками ЗМІ.

Трамп перепитав, хто саме це сказав. Коли журналіст відповів, що йдеться про Зеленського, американський президент коротко відреагував: "Окей".

Після цього Трамп сказав "Наступний", давши зрозуміти, що не збирається продовжувати обговорення теми.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального.

Володимир Зеленський розкритикував рішення Вашингтона тимчасово дозволити експорт російського дизельного пального на світовий ринок. За його словами, послаблення санкцій без довгострокових домовленостей про деескалацію може забезпечити Росію додатковими ресурсами для продовження війни.

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