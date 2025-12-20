Стало відомо, у скільки обійдуться вибори в Україні під час війни
Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі щонайменше у 20 мільярдів гривень
Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд гривень, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.
Голова Центральної виборчої комісії вважає, що зараз президентські вибори коштуватимуть десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування
"В середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур", – пояснив він.
Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.