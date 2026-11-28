Фото: поліція Рівненської області

У селищі Володимирець Рівненської області автомобіль збив 72-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Пенсіонерку госпіталізували із переломом ноги

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталася 27 листопада близько 11:00 на вулиці Шевченка. За попередніми даними, 69-річний місцевий житель за кермом автомобіля ВАЗ-2109 допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілу каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Медики діагностували у неї закритий перелом ноги.

За результатами перевірки, водій перебував у тверезому стані.

За фактом ДТП розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорогах, особливо в темну пору доби.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.