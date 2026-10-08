00:35  08 жовтня
Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби
10:21  08 жовтня
На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка
11:26  08 жовтня
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2026, 15:30

За ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру внесли заставу у 20 млн грн

08 жовтня 2026, 15:30
Читайте также на русском языке
Фото: "Українська правда"
Читайте также
на русском языке

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу в розмірі 20 мільйонів гривень. Саме таку суму раніше визначив суд як розмір застави

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Співрозмовники видання підтвердили факт внесення застави за Мудру.

Інших деталей щодо того, хто саме вніс кошти, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу, застосованого до колишньої заступниці керівника Офісу Президента України.

Як відомо, суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін – 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс президента залог Ірина Мудра
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
92 тисячі гривень "відкатів" за дрова: на Кіровоградщині судитимуть лісничого
08 жовтня 2026, 16:17
На Київщині через російську атаку пошкоджено будинок і виникли пожежі
08 жовтня 2026, 15:55
У Києві через відсутність світла тимчасово зупинили фунікулер
08 жовтня 2026, 15:45
У Запоріжжі чоловік зливав росіянам об'єкт, від якого залежало водопостачання міста
08 жовтня 2026, 15:25
Як сказати "ні", щоб не образити нікого: психологиня пояснила, чому відмовляти важко
08 жовтня 2026, 14:40
Смертельна ДТП у Запоріжжі: п'яний водій не впорався з керуванням
08 жовтня 2026, 14:25
Виплати, субсидії та нові правила: що зміниться для українців у жовтні
08 жовтня 2026, 13:38
У Києві через російську атаку згорів склад онлайн-медіа "Бабель"
08 жовтня 2026, 13:08
Удар по автобусах у Краматорську: кількість загиблих зросла до 30
08 жовтня 2026, 12:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »