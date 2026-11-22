Фото: Національна поліція

У Димері Київської області ввечері вдалося врятувати дитину з-під завалів п'ятиповерхового будинку, у який влучив російський безпілотник. Водночас доля ще десяти людей залишається невідомою

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, рятувальна операція в Димері тривала весь день. Станом на момент повідомлення відомо про чотирьох загиблих.

Роботи ускладнюються через постійні повітряні тривоги та загрозу нових ударів. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 130 рятувальників.

"Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", – наголосив Зеленський.

Також російські війська атакували Вишневе. Там безпілотник влучив у продуктовий магазин. Унаслідок удару загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Крім того, у Білоцерківському районі російський "Шахед" влучив у житловий будинок.

Президент наголосив, що Україна продовжуватиме відповідати на російські атаки:

"Постійний російський терор, постійні знущання від цих покидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді".

Нагадаємо, протягом цього тижня російські війська атакували 20 регіонів України, застосувавши близько 2700 ударних безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів.