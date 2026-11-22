Фото: Національна поліція

На території Києво-Печерської лаври 22 листопада виник конфлікт через релігійну належність та використання храму Сергія Радонезького. Між учасниками суперечки сталася штовханина

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, причиною конфлікту стали розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території історичного комплексу.

Правоохоронці припинили сутичку та не допустили її подальшої ескалації. На місці працюють поліцейські наряди та слідчо-оперативна група.

Водночас, за інформацією телеканалу "Київ24", конфлікт виник на тлі вимог активістів перейменувати храм Сергія Радонезького в межах деколонізації.

Йдеться про колишню водонапірну вежу на території Лаври, яку переобладнали під храм на честь московського церковного діяча XIV століття. Учасники акції ставлять під сумнів законність такого переобладнання пам'ятки культурної спадщини.

На місці також зібралися віряни УПЦ. Один із чоловіків заявив, що під час конфлікту його побили священнослужителі УПЦ.

Обставини інциденту та інформацію про можливе застосування сили перевіряють правоохоронці.

Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті оновила перелік релігійних організацій, які в Україні визнані афілійованими з іноземною релігійною структурою, діяльність якої заборонена.

У новій редакції списку до вже раніше включених організацій додали ще один монастир – "Свято-Покровську Голосіївську пустинь" Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату). Де, за даними ЗМІ, діяла російськомовна школа.