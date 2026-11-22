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В Україні найбільше зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) очікується наприкінці січня – на початку лютого

Такий прогноз озвучив головний державний санітарний лікар Олександр Чепурний в телеефірі, передає RegioNews.

За його словами, відповідні прогнози підготували фахівці Центру громадського здоров’я.

В Україні сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції зазвичай починається з 40-го тижня року – наприкінці вересня. Відтоді в країні зареєстрували близько 717 тисяч випадків грипу, ГРВІ та COVID-19.

Водночас нинішній рівень захворюваності на 11% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. Як зазначив Чепурний, епідемічна ситуація залишається в межах звичайного сезонного рівня.

За інформацією санітарного лікаря, цього епідемічного сезону в Україні циркулюють переважно три типи вірусів грипу: А (H1N1), А (H3N2) та В (лінія "Вікторія").

Саме проти цих штамів розроблена тривалентна вакцина, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Препарат уже надійшов в Україну, а найближчим часом має з’явитися в аптеках і медичних закладах.

Загалом у цьому сезоні очікується постачання близько 407 тисяч доз вакцини: 266 тисяч доз французького виробництва та 140 тисяч – корейського.

Нагадаємо, в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року.