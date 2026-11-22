Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок подвійного наїзду загинув 40-річний чоловік із Закарпатської області. Спочатку його збив автомобіль Volkswagen Passat, після чого потерпілого відкинуло на зустрічну смугу, де він потрапив під колеса іншої автівки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 листопада близько 22:50 на вулиці Луганській.

За попередніми даними, 20-річна львів’янка за кермом Volkswagen Passat наїхала на 40-річного пішохода.

Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу руху, де на нього наїхав автомобіль Renault Megane під керуванням 25-річного жителя Львова.

Отримані травми виявилися смертельними. Чоловік помер на місці події до приїзду медиків.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали троє чоловіків віком 27, 30 та 35 років, 43-річна жінка і 14-річний хлопець. Усіх госпіталізували.