Фото: Національна поліція

У селі Мошни Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої травмувався 73-річний водій. Чоловіка з травмами доправили до лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 21 листопада близько 14:20 на вулиці Спасо-Преображенській.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21070 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.

У транспортному засобі пасажирів не було. Інші учасники дорожнього руху не постраждали.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини аварії. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.