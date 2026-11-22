Фото: ДСНС Київщини

У селищі Димер Вишгородського району Київської області з-під завалів зруйнованого житлового будинку дістали тіла трьох загиблих. Особи двох із них уже встановили – це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пошуково-рятувальна операція на місці російської атаки триває.

Роботу рятувальників ускладнює постійна загроза повторних ударів, а також повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи.

До ліквідації наслідків атаки залучили важку інженерну техніку, за допомогою якої розбирають зруйновані конструкції та шукають людей під завалами.

На місці працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована. Було відомо про двох загиблих.

15 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей віком 7 та 12 років.