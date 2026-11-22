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Увечері 22 листопада росіяни атакували Вишневе на Київщині. Влучили в будівлю супермаркету «Novus», після чого там спалахнула пожежа

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російської атаки загинула людина, ще троє отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку. Ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об'єкти та саме життя людей", – наголосив Ткаченко.

Пожежу в будівлі магазину вже ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях.