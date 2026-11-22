Фото: Національна поліція

У Сарнах Рівненської області водійка легкового автомобіля наїхала на двох неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 21 листопада близько 12:30 на вулиці Європейській

За попередніми даними слідства, 40-річна місцева жителька за кермом автомобіля Hyundai Santa Fe допустила наїзд на двох дітей, які перетинали проїжджу частину пішохідним переходом.

Унаслідок зіткнення 16-річного жителя села Карпилівка з відкритим переломом ноги госпіталізували. 14-річній жительці села Ясногірка медики надали допомогу, після чого відпустили додому.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

За інформацією правоохоронців, водійка була тверезою. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали троє чоловіків віком 27, 30 та 35 років, 43-річна жінка і 14-річний хлопець. Усіх госпіталізували.