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Російські війська вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині та атакували дві АЗС Укрнафти на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, передає RegioNews.

Унаслідок удару постраждали троє працівників компанії: одного госпіталізували, ще двоє дістали контузії.

Виконувач обов'язків голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко зазначив, що російські війська атакують людей, які забезпечують газопостачанням і теплом прифронтові громади.

Крім того, росіяни завдали ударів по двох автозаправних станціях "Укрнафти" в Запорізькій області.

У компанії також повідомили, що протягом останніх днів ворог неодноразово обстрілював працівників газової служби, службовий транспорт та об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях.