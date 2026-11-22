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Про це повідомляє RegioNews.

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Довідка: Тимур Ткаченко – народився 18 серпня 1989 року в Києві. Має вищу освіту за спеціальностями "Міжнародна економіка" та "Правознавство". Раніше працював заступником міністрів, очолював Київську міську військову адміністрацію. 30 липня 2026 року був призначений головою Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 22 листопада Київщина зазнала масованих російських атак. Під ударом опинилися Димер, де ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, та Вишневе, де БпЛА атакував супермаркет. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.