Ексзаступницю керівника ОП Мудру взяли під варту: застава – 20 млн грн

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Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін – 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень

Про це стало відомо під час засідання ВАКС, передає RegioNews.

Після оголошення рішення Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму. За її словами, частину коштів вона має сама, а решту планує позичити у знайомих і друзів.

"Я звернусь до знайомих, друзів, спробую знайти ці кошти", – сказала Мудра.

Вона зазначила, що за 17 років роботи має достатньо контактів, які можуть допомогти зібрати необхідну суму.

Адвокати Мудрої планують оцінити юридичні підстави рішення суду та, за необхідності, подати апеляцію.

Після оголошення рішення до зали суду прибув конвой і вивів Мудру із приміщення.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Микитася під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

За даними ЗМІ, народному депутату Вадиму Столару інкримінують вчинення кримінальних злочинів за 5 різними статтями. Серед них – створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.