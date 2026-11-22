Фото: Національна поліція

У Броварському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 56-річний водій автомобіля Nissan, який з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася поблизу села Рудницьке. За попередніми даними правоохоронців, водій, рухаючись у напрямку населеного пункту, не впорався з керуванням.

Унаслідок зіткнення чоловік отримав травми, від яких загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, на Полтавщині автомобіль Volkswagen врізався в дерево і з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.