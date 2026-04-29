На Львівщині під час пожежі у будинку загинули двоє чоловіків
Вранці 29 квітня о 05:46 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Давидів Львівського району
Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
Зазначаєтся, що на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу з вікон будинку вже йшов дим.
До прибуття вогнеборців працівники поліції винесли з коридору будинку чоловіка 1967 року народження та передали його медикам. Попри проведення реанімаційних заходів, медики констатували смерть.
Під час обстеження задимленого будинку рятувальники в одній із кімнат виявили тіло загиблого власника оселі – чоловіка 1971 року народження.
Пожежу локалізували о 06:12 та повністю ліквідували о 06:34. Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя. В селі Кордишівка згорів приватний будинок. Фахівці встановлюють причини загоряння.