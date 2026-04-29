09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
08:21  29 квітня
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 10:57

На Львівщині під час пожежі у будинку загинули двоє чоловіків

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Львівщини
Читайте также
на русском языке

Вранці 29 квітня о 05:46 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Давидів Львівського району

Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначаєтся, що на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу з вікон будинку вже йшов дим.

До прибуття вогнеборців працівники поліції винесли з коридору будинку чоловіка 1967 року народження та передали його медикам. Попри проведення реанімаційних заходів, медики констатували смерть.

Під час обстеження задимленого будинку рятувальники в одній із кімнат виявили тіло загиблого власника оселі – чоловіка 1971 року народження.

Пожежу локалізували о 06:12 та повністю ліквідували о 06:34. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя. В селі Кордишівка згорів приватний будинок. Фахівці встановлюють причини загоряння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область пожежа чоловіки загиблі рятувальники ДСНС
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »