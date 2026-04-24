Елітна нерухомість для тещі: НАБУ викрили суддю на незаконному збагаченні

Фото з відкритих джерел

Суддя одного з апеляційних судів отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про незаконне збагачення та недостовірне декларування

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, протягом 2020-2023 року підозрюваний придбав квартиру та паркомісце в елітному районі Львова. Нерухомість, яку суддя оформив на тещу, коштує близько 16,7 мільйона доларів. При цьому офіційні доходи судді не дозволяли таких покупок.

"Крім того, суддя приховав факт проживання в орендованій квартирі, не зазначивши цього у своїх щорічних деклараціях за 2022–2023 роки", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили депутата на хабарі в 30 тисяч доларів. Фігурант, за даними ЗМІ, – "слуга народу" Роман Бондарчук.