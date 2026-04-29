Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП

Як встановило слідство, ще у березні 2026 року правоохоронці викрили організатора оборудки – місцевого безробітного. Він за 8 тисяч доларів США пропонував чоловікам "допомогу" в уникненні мобілізації.

Зловмисник запевняв клієнтів, що має зв’язки у ТЦК та може організувати фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин. Тоді йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінальний кодекс України – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення службовою особою.

У ході досудового розслідування працівники ДБР встановили, що до схеми були причетні тимчасово виконуючий обов'язки начальника другого відділу Миколаївського районного ТЦК та СП та його підлеглий.

За версією слідства, посадовці діяли у змові з організатором і вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку Оберіг в інтересах "клієнтів".

Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють коло осіб, які могли скористатися незаконними "послугами".

Нагадаємо, на Вінниччини викрили посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів. Фігуранта затримали під час отримання грошей. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.