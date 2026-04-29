29 квітня 2026, 08:21

Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК

Фото: ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Як встановило слідство, ще у березні 2026 року правоохоронці викрили організатора оборудки – місцевого безробітного. Він за 8 тисяч доларів США пропонував чоловікам "допомогу" в уникненні мобілізації.

Зловмисник запевняв клієнтів, що має зв’язки у ТЦК та може організувати фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин. Тоді йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінальний кодекс України – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення службовою особою.

У ході досудового розслідування працівники ДБР встановили, що до схеми були причетні тимчасово виконуючий обов'язки начальника другого відділу Миколаївського районного ТЦК та СП та його підлеглий.

За версією слідства, посадовці діяли у змові з організатором і вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку Оберіг в інтересах "клієнтів".

Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють коло осіб, які могли скористатися незаконними "послугами".

Нагадаємо, на Вінниччини викрили посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів. Фігуранта затримали під час отримання грошей. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Тернопільщині викрили схему виїзду чоловіків за 10 тис. євро
28 квітня 2026, 22:36
"Білий квиток" за 15 тисяч доларів: у Кривому Розі викрили масштабну схему ухилення від призову
28 квітня 2026, 19:17
У Києві "генерал" вимагав з військового 15 тисяч доларів
28 квітня 2026, 15:20
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
29 квітня 2026, 08:57
На Одещині на трасі Lexus вилетів у кювет: травмований пасажир
29 квітня 2026, 08:44
Україна без війни: нервова демократія проти російського "мавзолею"
29 квітня 2026, 08:36
Сумщина під масованим вогнем: ворог поцілив у школу, суд та завод, є жертви
29 квітня 2026, 08:26
Сили ППО знешкодили 154 російські безпілотники: є влучання на 12 локаціях
29 квітня 2026, 08:14
Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
29 квітня 2026, 08:03
Ворожа атака на Ізмаїл: пошкоджена районна лікарня, є постраждалі
29 квітня 2026, 07:58
На Дніпропетровщині дрони РФ атакували рятувальників: пошкоджено техніку
29 квітня 2026, 07:56
На Херсонщині через російські удари отримали поранення 7 людей
29 квітня 2026, 07:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
