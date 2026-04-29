09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
08:21  29 квітня
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 09:45

На кордоні з Польщею митники затримали партії косметики на мільйон гривень

Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

На митних постах "Шегині" та "Краківець" зафіксували три спроби незаконного ввезення продукції з Польщі. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині" 30-річний житель Тернопільщини на Mercedes-Benz Sprinter намагався перевезти "зеленим коридором" 666 одиниць косметики . Вартість незадекларованого товару становить орієнтовно 600 тисяч гривень.

Також пункті "Шегині" 50-річний буковинець на аналогічному мікроавтобусі намагався приховано ввезти 264 одиниці косметичних засобів на суму близько 500 тисяч гривень.

У пункті пропуску "Краківець" 54-річний мешканець Буковини перевозив у багажнику мікроавтобуса побутову техніку, одяг та кросівки без декларування. Сума цього товару склала 300 тисяч гривень.

За всіма випадками митники склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку. Вартість незадекларованого вантажу перевищує 500 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »