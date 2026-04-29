На кордоні з Польщею митники затримали партії косметики на мільйон гривень
На митних постах "Шегині" та "Краківець" зафіксували три спроби незаконного ввезення продукції з Польщі. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень
Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.
У пункті пропуску "Шегині" 30-річний житель Тернопільщини на Mercedes-Benz Sprinter намагався перевезти "зеленим коридором" 666 одиниць косметики . Вартість незадекларованого товару становить орієнтовно 600 тисяч гривень.
Також пункті "Шегині" 50-річний буковинець на аналогічному мікроавтобусі намагався приховано ввезти 264 одиниці косметичних засобів на суму близько 500 тисяч гривень.
У пункті пропуску "Краківець" 54-річний мешканець Буковини перевозив у багажнику мікроавтобуса побутову техніку, одяг та кросівки без декларування. Сума цього товару склала 300 тисяч гривень.
За всіма випадками митники склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
