На митних постах "Шегині" та "Краківець" зафіксували три спроби незаконного ввезення продукції з Польщі. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень

Про це повідомляє Львівська митниця.

У пункті пропуску "Шегині" 30-річний житель Тернопільщини на Mercedes-Benz Sprinter намагався перевезти "зеленим коридором" 666 одиниць косметики . Вартість незадекларованого товару становить орієнтовно 600 тисяч гривень.

Також пункті "Шегині" 50-річний буковинець на аналогічному мікроавтобусі намагався приховано ввезти 264 одиниці косметичних засобів на суму близько 500 тисяч гривень.

У пункті пропуску "Краківець" 54-річний мешканець Буковини перевозив у багажнику мікроавтобуса побутову техніку, одяг та кросівки без декларування. Сума цього товару склала 300 тисяч гривень.

За всіма випадками митники склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

