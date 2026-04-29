Так, 46-річна закарпатка, яка останні 8 років мешкає в Чехії, намагалася перетнути кордон пішки. Під час контролю вона запевняла, що не має цінностей для декларування, проте службовий пес Балу винюхав готівку в її особистих речах.

Після реакції собаки жінка зізналася, що несе у наплічнику 100 тисяч доларів. Жодних документів, які б підтверджували законність переміщення такої суми, вона не надала.

Митники склали протокол за ч. 1 ст. 471 МКУ. Жінці повернули дозволений еквівалент 10 тисяч євро (11 700 доларів), а решту – майже 4 млн грн за курсом НБУ – вилучили до рішення суду.

Порушниці загрожує штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

