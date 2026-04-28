11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 11:15

Справа банку "Фінанси та Кредит": суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена та бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, йдеться про Костянтина Жеваго. Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що у 2007-2015 роках він, діючи у змові зі службовими особами банку, організував схему виведення коштів із АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Загальна сума, за версією слідства, становить 113 млн доларів США (понад 2,5 млрд грн на той час).

Кошти були отримані підконтрольною компанією у вигляді кредиту з порушенням банківських процедур, після чого, як зазначається, виведені на офшорні структури.

Після невиконання кредитних зобов’язань гроші були списані з кореспондентських рахунків банку, який виступав поручителем.

Жеваго повідомлено про підозру за низкою статей, зокрема щодо:

  • створення та керівництва злочинною організацією,
  • розтрати майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Франції колишній народний депутат України, бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру, у справі про виведення понад 519 млн грн.

Як відомо, восени 2025 року суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Це була друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Військовий омбудсман розповіла про співпрацю з Єрмаком
27 квітня 2026, 12:29
ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС
27 квітня 2026, 10:13
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Сучасний погляд на детокс і суперфуди: що каже наука
28 квітня 2026, 13:34
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами
28 квітня 2026, 12:50
У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали
28 квітня 2026, 12:38
Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів
28 квітня 2026, 12:23
Заморила голодом 10-річного сина: на Вінниччині прокуратура оскаржує надто м’який вирок матері
28 квітня 2026, 12:11
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
28 квітня 2026, 11:57
На Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: водій загинув, троє пасажирів травмовані
28 квітня 2026, 11:51
Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер
28 квітня 2026, 11:42
Зберігав роками, а потім вирішив заробити: жителя Київщини затримали за продаж дитячої порнографії
28 квітня 2026, 11:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »