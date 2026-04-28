Справа банку "Фінанси та Кредит": суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена та бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, йдеться про Костянтина Жеваго. Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що у 2007-2015 роках він, діючи у змові зі службовими особами банку, організував схему виведення коштів із АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Загальна сума, за версією слідства, становить 113 млн доларів США (понад 2,5 млрд грн на той час).

Кошти були отримані підконтрольною компанією у вигляді кредиту з порушенням банківських процедур, після чого, як зазначається, виведені на офшорні структури.

Після невиконання кредитних зобов’язань гроші були списані з кореспондентських рахунків банку, який виступав поручителем.

Жеваго повідомлено про підозру за низкою статей, зокрема щодо:

створення та керівництва злочинною організацією,

розтрати майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Франції колишній народний депутат України, бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру, у справі про виведення понад 519 млн грн.

Як відомо, восени 2025 року суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Це була друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.