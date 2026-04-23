У родини нового очільника СБУ Харківщини знайшли майна на мільйон доларів - ЗМІ

22 квітня Дениса Лутія призначили керівником управління Служби безпеки України в Харківській області. Тепер журналісти знайшли в його родини чимало дорогого майна, яке було придбано протягом останніх років

Про це повідомляє "Bihus.Info".

До призначення на посаду начальника управління СБУ Харківської області Денис Лутій обіймав посаду заступника начальника управління СБУ в Дніпропетровській області. За даними журналістіВ, він працював також і в СБУ Львівської області, а потім займайся питаннями безпеки в Одеському морському торгівельному порту.

Напередодні повномасштабного вторгнення у його родини почало з'являтися дороге майно. Журналісти з'ясували, що наприкінці 2021 року його дружина, Юлія Лутій, придбала одразу дві квартири в одеському клубному будинку "Авіньйон” на узбережжі Чорного моря. Тоді вартість могла становити приблизно 80 тисяч доларів. Дружина чиновника також купила Range Rover Velar 2021 року випуску (на той час вартість була понад 50 тисяч доларів).

Сам Денис Лутій офіційно не мав власного авто. Проте він, як з'ясували журналісти, користувався Mercedes-Benz G63 AMG 2020 року випуску, оформленим на його брата Руслана Лутія. Ринкова вартість авто близько 150 тисяч доларів.

У 2023 році у власності чиновника з’явилась земля на одеському Совіньйоні – елітному приватному секторі в Одесі. Цю ділянку йому подарувала теща – Галина Джуган, яка працювала вчителькою у ліцеї на Одещині і, як припускають журналісти, могла не мати таких доходів на подібні покупки.

При цьому теща чиновника володіє мотоциклом Honda GL 18000 Gold Wing, вартість якого нині може сягати близько 30 тисяч доларів.У 2024 році дружина посадовця, Юлія Лутій, стала власницею будинку у котеджному містечку "Лагом” поблизу Львова. Орієнтовна вартість таунхаусу перевищує 6 мільйонів гривень.

Крім того, батько чиновника почав активно скуповувати землю в цьому районі: за даними журналістів, він придбав кілька ділянок загальною площею понад 50 соток й інвестуючи у ще один будинок в "Лагомі”.

"За даними Bihus.Info, жоден з членів родини Лутія не займається та не займався бізнесом. Разом з цим, новий очільник УСБУ Харківщини на запит журналістів відповів, що майно було придбано у період, коли той не працював у структурі СБУ та не обіймав жодних посад у спецслужбі, що за спостереженнями журналістів, не відповідає дійсності", - зауважили журналісти.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.