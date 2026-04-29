29 квітня 2026, 10:28

У Києві учні поширили фейк про напад на школу – на батьків склали протоколи

Фото: Національна поліція
У Києві до адміністративної відповідальності притягнули батьків двох шестикласників, які в соцмережах поширили неправдиву інформацію про нібито підготовку нападу на столичний ліцей

Про це повідомили столичні поліцейські, передає RegioNews.

До навчального закладу звернулися стурбовані батьки учнів, які виявили у соцмережах відео з повідомленням про нібито підготовку нападу на школу, де навчаються їхні діти.

На місце події були оперативно скеровані поліцейські наряди для посилення заходів безпеки та недопущення загроз для учасників освітнього процесу.

У подальшому ювенальні поліцейські спільно з кіберполіцією встановили, що до створення та поширення відео причетні двоє учнів шостого класу цього ж ліцею.

За попередніми даними, діти створили фейковий акаунт у соцмережі та опублікували ролик "заради жарту", в якому йшлося про нібито наміри вчинити напад.

Правоохоронці провели з дітьми профілактичні бесіди та роз'яснили наслідки подібних дій.

На батьків школярів складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік "замінував" церкву. З'ясувалось, що 65-річний місцевий житель був п'яним, коли телефонував правоохоронцям. Тепер йому загрожує позвлення волі на строк від двох до шести років.

