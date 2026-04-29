За попередньою інформацією, група підлітків була вдома у 16-річного хлопця. Той вирішив похизуватися нагородним пістолетом старшого брата. Під час демонстрації зброї підліток навів її на товариша і випадково натиснув на гачок. Від отриманого вогнепального поранення 17-річний юнак помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі триває слідство.

Загиблого підлітка вже поховали.

