У Тернополі 15-річна школярка намагалася вбити однокласницю: уламок ножа залишився в голові дівчини
Правоохоронці повідомили про підозру 15-річній дівчині у замаху на вбивство своєї однокласниці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
У Тернополі 27 квітня дев’ятикласниця підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала їй кількох ударів ножем. Під час нападу лезо ножа зламалося, а його уламок залишився в голові потерпілої.
Постраждалу госпіталізували, наразі її життю нічого не загрожує.
Нападницю затримали. Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку.
Наразі вирішується питання про обрання дівчині запобіжного заходу.
Прокуратура закликає батьків та вчителів уважніше стежити за психологічним станом підлітків і вчасно реагувати на конфлікти та прояви цькування.
