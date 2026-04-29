Правоохоронці повідомили про підозру 15-річній дівчині у замаху на вбивство своєї однокласниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У Тернополі 27 квітня дев’ятикласниця підстерегла однокласницю в під’їзді її будинку та завдала їй кількох ударів ножем. Під час нападу лезо ножа зламалося, а його уламок залишився в голові потерпілої.

Постраждалу госпіталізували, наразі її життю нічого не загрожує.

Нападницю затримали. Мотиви вчинку встановлюються. Серед версій, яку перевіряє слідство, можливий булінг з боку потерпілої. У разі підтвердження цим обставинам буде надано належну правову оцінку.

Наразі вирішується питання про обрання дівчині запобіжного заходу.

Прокуратура закликає батьків та вчителів уважніше стежити за психологічним станом підлітків і вчасно реагувати на конфлікти та прояви цькування.

