Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
27 квітня 2026, 09:53

Бойові дії в березні: стагнація фронту і ескалація в повітрі

У березні бойові дії на фронті залишалися переважно статичними: лінія зіткнення майже не змінилася, однак зросла інтенсивність повітряних атак і далекобійних ударів з обох сторін
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бойові дії в березні:

  • Глухий кут війни став ще глухішим після кількох невдалих механізованих штурмів ворога.
  • У березні ворог повзучо окупував 168 кв км.

Загальна площа окупованих територій практично не міняється пів року: лінія фронту коливається за рахунок то втрати, то відновлення дрібних ділянок у сірій зоні, яка сірою була й буде.

Середньодобова кількість боїв – 168 (взимку було 175).

  • У березні Україна наростила інтенсивність дальніх ударів по нафтових об'єктах.
  • Здійснено 31 удар по 25 об'єктах.

Україна не озвучує кількості застосованих далекобійних ракет і дронів, але ворог повідомив про збиття 7500 дронів, що дає середньодобовий показник – 240 одиниць.Ці удари тимчасово зупинили 40% російського експорту нафти.

Росія здобула грубу вигоду від іранської війни: 760 млн доларів на день. Це перекриває відносно невеликі витрати на ремонт пошкоджених об’єктів.

Ураження кількох підприємств російського ВПК тимчасово сповільнило виробництво балістичних ракет.

Однак у березні збільшилася кількість повітряних атак з боку росії. 23 березня сталася найбільша за всю війну атака: 948 дрони і 34 ракети.

На суходолі стоячість війни полягає у здатності обох сторін здійснювати вогневий контроль на глибину до 100 км. Сформувалася стаціонарна кіл-зона (мертва зона) завширшки 20 км, подолати яку обом сторонам практично нереально.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Ранкова атака дронів на Полтавщині: пошкоджено дачний кооператив
27 квітня 2026, 11:33
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
27 квітня 2026, 11:18
Трофейні гвинтівки поштою: у Києві затримали торговця зброєю
27 квітня 2026, 10:59
В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
27 квітня 2026, 10:56
Викрадення та зґвалтування неповнолітньої: у Запоріжжі чоловіка засудили до 12 років ув'язнення
27 квітня 2026, 10:44
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик: постраждали чотири людини
27 квітня 2026, 10:43
Поїздка на BMW до кордону за 600 євро: на Одещині затримали перевізника з пасажирами
27 квітня 2026, 10:28
На Черкащині студент коригував удари росіян по енергооб’єктах
27 квітня 2026, 10:14
ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС
27 квітня 2026, 10:13
На Полтавщині на трасі зіткнулися два авто: постраждали троє дорослих та 7-річна дитина
27 квітня 2026, 09:53
