Бойові дії в березні: стагнація фронту і ескалація в повітрі

У березні бойові дії на фронті залишалися переважно статичними: лінія зіткнення майже не змінилася, однак зросла інтенсивність повітряних атак і далекобійних ударів з обох сторін

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бойові дії в березні: Глухий кут війни став ще глухішим після кількох невдалих механізованих штурмів ворога.

У березні ворог повзучо окупував 168 кв км. Загальна площа окупованих територій практично не міняється пів року: лінія фронту коливається за рахунок то втрати, то відновлення дрібних ділянок у сірій зоні, яка сірою була й буде. Середньодобова кількість боїв – 168 (взимку було 175). У березні Україна наростила інтенсивність дальніх ударів по нафтових об'єктах.

Здійснено 31 удар по 25 об'єктах. Україна не озвучує кількості застосованих далекобійних ракет і дронів, але ворог повідомив про збиття 7500 дронів, що дає середньодобовий показник – 240 одиниць.Ці удари тимчасово зупинили 40% російського експорту нафти. Росія здобула грубу вигоду від іранської війни: 760 млн доларів на день. Це перекриває відносно невеликі витрати на ремонт пошкоджених об'єктів. Ураження кількох підприємств російського ВПК тимчасово сповільнило виробництво балістичних ракет. Однак у березні збільшилася кількість повітряних атак з боку росії. 23 березня сталася найбільша за всю війну атака: 948 дрони і 34 ракети. На суходолі стоячість війни полягає у здатності обох сторін здійснювати вогневий контроль на глибину до 100 км. Сформувалася стаціонарна кіл-зона (мертва зона) завширшки 20 км, подолати яку обом сторонам практично нереально.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.