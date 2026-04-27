Бойові дії в березні: стагнація фронту і ескалація в повітрі
- Глухий кут війни став ще глухішим після кількох невдалих механізованих штурмів ворога.
- У березні ворог повзучо окупував 168 кв км.
Загальна площа окупованих територій практично не міняється пів року: лінія фронту коливається за рахунок то втрати, то відновлення дрібних ділянок у сірій зоні, яка сірою була й буде.
Середньодобова кількість боїв – 168 (взимку було 175).
- У березні Україна наростила інтенсивність дальніх ударів по нафтових об'єктах.
- Здійснено 31 удар по 25 об'єктах.
Україна не озвучує кількості застосованих далекобійних ракет і дронів, але ворог повідомив про збиття 7500 дронів, що дає середньодобовий показник – 240 одиниць.Ці удари тимчасово зупинили 40% російського експорту нафти.
Росія здобула грубу вигоду від іранської війни: 760 млн доларів на день. Це перекриває відносно невеликі витрати на ремонт пошкоджених об’єктів.
Ураження кількох підприємств російського ВПК тимчасово сповільнило виробництво балістичних ракет.
Однак у березні збільшилася кількість повітряних атак з боку росії. 23 березня сталася найбільша за всю війну атака: 948 дрони і 34 ракети.
На суходолі стоячість війни полягає у здатності обох сторін здійснювати вогневий контроль на глибину до 100 км. Сформувалася стаціонарна кіл-зона (мертва зона) завширшки 20 км, подолати яку обом сторонам практично нереально.
