Подія сталася 28 квітня в одному з населених пунктів Тульчинського району

Чоловік прийшов з’ясовувати стосунки з колишньою дружиною з вибухівкою, щоб змусити її до розмови. У руках він тримав гранату РГД-5 із уже висмикнутою чекою.

На момент інциденту в будинку перебувала жінка, її донька із чоловіком – ветераном ЗСУ, а також четверо дітей віком від 4 місяців до 13 років. Використавши момент, 49-річна жінка змогла викликати поліцію.

Завдяки спільним діям колишнього військового та правоохоронців, вдалося уникнути вибуху. Після перемовин 51-річний чоловік погодився передати гранату зятю, який віддав її поліцейським. Вибухотехніки повернули РГД-5 у безпечний стан.

Фігуранта затримали. Поліція розслідує справу за статтями про погрозу вбивством та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 129, 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі слідчі з’ясовують, де чоловік взяв боєприпас.

