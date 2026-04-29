09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
08:21  29 квітня
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 10:46

На Вінниччині чоловік погрожував колишній дружині гранатою в будинку з чотирма дітьми

29 квітня 2026, 10:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Подія сталася 28 квітня в одному з населених пунктів Тульчинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік прийшов з’ясовувати стосунки з колишньою дружиною з вибухівкою, щоб змусити її до розмови. У руках він тримав гранату РГД-5 із уже висмикнутою чекою.

На момент інциденту в будинку перебувала жінка, її донька із чоловіком – ветераном ЗСУ, а також четверо дітей віком від 4 місяців до 13 років. Використавши момент, 49-річна жінка змогла викликати поліцію.

Завдяки спільним діям колишнього військового та правоохоронців, вдалося уникнути вибуху. Після перемовин 51-річний чоловік погодився передати гранату зятю, який віддав її поліцейським. Вибухотехніки повернули РГД-5 у безпечний стан.

Фігуранта затримали. Поліція розслідує справу за статтями про погрозу вбивством та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 129, 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі слідчі з’ясовують, де чоловік взяв боєприпас.

Нагадаємо, 21 квітня на Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати у поліцейських. Внаслідок вибуху п’ятеро правоохоронці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погроза конфлікт затримання події Вінницька область підрив Граната
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »