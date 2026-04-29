Надсилав порно доньці та її подрузі: на Рівненщині затримали 44-річного чоловіка
Правоохоронці викрили 44-річного жителя Рівненського району у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, з березня по серпень минулого року чоловік надсилав своїй доньці та її однокласниці через месенджіри Viber та Telegram порнографічні файли. На той час дівчатам було по 14-15 років. До правоохоронців звернулася матір однієї з них.
Чоловіку оголосили підозру у розбещенні неповнолітніх, а також у виготовленні та розповсюдженні порнографії (ч. 1 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).
Суд призначив фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
