Фото: СБУ

СБУ затримала прикордонника, який допомагав ворогу обходити ППО під час атак на Київщину та Чернігівщину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Правоохоронці викрили чергового агента ГРУ РФ у лавах Сил оборони – ним виявився інспектор Держприкордонслужби. Під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фігурант фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп. Отримані дані він позначав на гугл-картах, прокладаючи для ворожих ракет та дронів маршрути "в обхід" української протиповітряної оборони.

Окрім локацій ППО, зрадник намагався вистежити підрозділи безпілотників та об’єкти енергетичної інфраструктури, вираховуючи при цьому топографічну висоту місцевості для точнішого планування ударів.

Співробітники СБУ затримали "крота" безпосередньо під час проведення дорозвідки поблизу потенційної цілі. У затриманого вилучили смартфон із підготовленим звітом для російського куратора та координатами українських об’єктів.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

