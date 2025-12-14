Фото: Національна поліція України

У кількох громадах області зафіксовано нові руйнування та поранену цивільну внаслідок ударів російських безпілотників

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Чернігівської області фіксує наслідки чергових атак російських військ по населених пунктах регіону. Упродовж минулої доби удари безпілотниками були зафіксовані на території Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Під обстріли потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.

Пошкодження фіксують для подальшого розслідування

У місті Семенівка внаслідок ворожого влучання по автозаправній станції виникла пожежа. Згодом російські війська завдали повторного удару по житловому будинку. Опіки отримала 34-річна місцева жителька. Постраждалу оперативно доставили до медичного закладу, де їй надають необхідну допомогу.

Наслідки удару російського дрона по цивільній інфраструктурі

Також атаки зафіксували у селах Новгород-Сіверського та Корюківського районів. У результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та легковий автомобіль. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, фахівці проводять обстеження пошкоджених об’єктів.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники ДСНС та представники інших екстрених служб. Правоохоронці документують кожен епізод для подальшої правової оцінки дій армії рф.

Нагадаємо, 14 грудня вранці російські війська здійснили атаку чотирма ударними безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого семеро людей отримали поранення, серед яких 6-річна дитина.