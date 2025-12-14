Фото: РБК-Україна

Миколаїв готується до тимчасового відключення світла та води через ремонтні роботи після обстрілів

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У Миколаєві сьогодні заплановане тимчасове відключення електроенергії по всьому місту. Як повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація, світло буде відключено орієнтовно о 11:45 і триватиме від 30 до 60 хвилин. Причина – ліквідація наслідків вчорашніх російських обстрілів, які пошкодили інфраструктуру.

Голова ОВА Віталій Кім попередив містян про необхідність підготуватися до блекауту та зробити запаси води. Водночас комунальні служби повідомили, що через відключення електропостачання буде тимчасово припинено водопостачання у всіх районах міста.

Після відновлення електроенергії подача води відновиться, проте мешканцям слід враховувати час на запуск системи та стабілізацію тиску в мережі. Влада закликає жителів зберігати спокій, користуватися ресурсами економно та дотримуватися рекомендацій комунальних служб.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів керованою авіацією та безпілотниками по Харкову, Чугуївському, Харківському та Куп'янському районах, внаслідок чого п'ятеро мирних мешканців отримали поранення та травми. Серед постраждалих – 10-річна дівчинка з осколковим пораненням та її 34-річна мати з вибуховими ушкодженнями після влучання дрона.