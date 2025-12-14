13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 17:27

Зеленський проводить переговори з Кушнером та Віткоффом у Берліні

14 грудня 2025, 17:27
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Україна продовжує активний міжнародний діалог у сфері безпеки та співробітництва на високому рівні

Про це пише агенство Reuters, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський проводить офіційну зустріч у Берліні з представниками міжнародної політики. Серед учасників переговорів – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Сторони прагнуть знайти надійні гарантії для миру

За даними агентства, зустріч присвячена обговоренню питань безпеки та двостороннього співробітництва. Тема переговорів детально не розкривається, проте експерти відзначають, що поїздка свідчить про активний міжнародний діалог України.

У своєму офіційному повідомленні Зеленський підкреслив важливість підготовки до переговорів:

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно".

Берлін обрано для переговорів через його роль у європейських політичних процесах та як платформу для контактів високого рівня. Участь Кушнера, колишнього радника президента США, підкреслює увагу США до регіональної стабільності.

Раніше повідомлялося, міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово усунули від участі у переговорах щодо військової допомоги Україні за рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Нагадаємо, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

перемовини безпека міжнародні угоди Зеленський Володимир Стів Віткофф Джаред Кушнер Берлін
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Чернігівщині атака російськими безпілотниками у місті Городня спричинила пожежу у відділенні поліції
14 грудня 2025, 18:06
БпЛА "Герань-2" із подвійною бойовою частиною 100 кг – українські фахівці попереджають про нову загрозу
14 грудня 2025, 16:30
Сильні погодні зміни 15 грудня: ожеледиця, туман і мокрий сніг по всій Україні
14 грудня 2025, 16:00
За останню добу росіяни вдарили по двох районах Чернігівщини: постраждала 34-річна жінка
14 грудня 2025, 15:30
До Європи з однією пересадкою: Укрзалізниця запустила нові маршрути
14 грудня 2025, 15:00
На Буковині внаслідок нічної аварії загинув молодий хлопець, ще троє людей травмовані
14 грудня 2025, 14:19
Пожежа на 16-му поверсі у Кривому Розі: з диму врятували 8 людей, серед них – 4 дитини
14 грудня 2025, 14:04
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
14 грудня 2025, 13:34
Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України
14 грудня 2025, 13:05
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
