фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Україна продовжує активний міжнародний діалог у сфері безпеки та співробітництва на високому рівні

Про це пише агенство Reuters, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський проводить офіційну зустріч у Берліні з представниками міжнародної політики. Серед учасників переговорів – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Сторони прагнуть знайти надійні гарантії для миру

За даними агентства, зустріч присвячена обговоренню питань безпеки та двостороннього співробітництва. Тема переговорів детально не розкривається, проте експерти відзначають, що поїздка свідчить про активний міжнародний діалог України.

У своєму офіційному повідомленні Зеленський підкреслив важливість підготовки до переговорів:

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно".

Берлін обрано для переговорів через його роль у європейських політичних процесах та як платформу для контактів високого рівня. Участь Кушнера, колишнього радника президента США, підкреслює увагу США до регіональної стабільності.

Раніше повідомлялося, міністра армії США Дена Дрісколла тимчасово усунули від участі у переговорах щодо військової допомоги Україні за рішенням очільника Пентагону Піта Гегсета.

Нагадаємо, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

