Із 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал Укрзалізниці.

Укрзалізниця переглянула міжнародне сполучення та збільшила кількість маршрутів з 11 до 17. Новий розклад передбачає зручні стиковки, що дозволяють українським пасажирам дістатися до європейських міст з однією пересадкою, без тривалого очікування на вокзалах.

Завдяки змінам мешканці Харкова, Полтави, Києва та Львова отримали стабільні варіанти сполучення з Прагою, Віднем, Зальцбургом і Мюнхеном. Ключову роль у цьому напрямку відіграє поїзд №63/64 "Оберіг" Харків – Київ – Перемишль. У польському Перемишлі він стикується з міжнародними рейсами до Німеччини, Австрії та Чехії.

Пересадки організовані таким чином, щоб пасажири мали достатній час для переходу між поїздами. На українській ділянці маршруту доступні спальні вагони, що робить поїздку комфортнішою, зокрема для далеких переїздів.

Окрім напрямків зі сходу України, нові можливості з'явилися і для Придніпров'я. Поїзд №31/32 Запоріжжя – Дніпро – Перемишль забезпечує сполучення з Берліном через пересадку на міжнародний поїзд EC58 GALICJA, який курсує під управлінням польського перевізника PKP InterCity.

Також для пасажирів з Дніпра доступний маршрут №119 Дніпро – Київ – Хелм, звідки можна продовжити подорож через Варшаву до Берліна. Обидва варіанти орієнтовані на щоденне курсування та узгоджені з європейськими графіками.

Окремо варто відзначити напрямки до Хелма з Харкова та Дніпра. Вони розглядаються як зручні транзитні точки для подальших поїздок Польщею та іншими країнами ЄС.

Нагадаємо, Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест. Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница.