13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2025, 16:00

Сильні погодні зміни 15 грудня: ожеледиця, туман і мокрий сніг по всій Україні

14 грудня 2025, 16:00
Читайте также на русском языке
Фото: Український гідрометеорологічний центр
Читайте также
на русском языке

В Україні 15 грудня очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та туман у низці областей, водіїв закликають бути обережними на дорогах

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

15 грудня в Україні прогнозують хмарну погоду. На більшості територій можливий невеликий мокрий сніг, вдень із дощем. Найбільше опадів очікується у центральних, північних та східних регіонах, на заході та південному заході країни переважатиме суха погода.

На дорогах через підмерзлу вологу утвориться ожеледиця, тому водіям радять дотримуватися обережності. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман, що ускладнюватиме видимість. Вітер західний та північно-західний, швидкість 5–10 м/с.

Температура вночі по країні коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень – 0–5° тепла. На сході та північному сході вночі прогнозують 3–8° морозу, вдень близько 0°. Місцеві служби закликають мешканців бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

У Києві та Київській області 15 грудня очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг із дощем, ожеледиця на дорогах. Температура вночі 0–2° морозу, вдень 2–4° тепла.

Нагадаємо, на початку грудня у Вознесенівському парку Запоріжжя розцвіла сакура – нетипове явище для цього часу року, яке зазвичай відбувається навесні у квітні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Україна туман ожеледь мокрий сніг
Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України
14 грудня 2025, 13:05
Прикордонники показали, як уразили на півдні дві автівки та камеру відеоспостереження росіян
13 грудня 2025, 18:56
Уряд затвердив виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів
13 грудня 2025, 12:59
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Чернігівщині атака російськими безпілотниками у місті Городня спричинила пожежу у відділенні поліції
14 грудня 2025, 18:06
Зеленський проводить переговори з Кушнером та Віткоффом у Берліні
14 грудня 2025, 17:27
БпЛА "Герань-2" із подвійною бойовою частиною 100 кг – українські фахівці попереджають про нову загрозу
14 грудня 2025, 16:30
За останню добу росіяни вдарили по двох районах Чернігівщини: постраждала 34-річна жінка
14 грудня 2025, 15:30
До Європи з однією пересадкою: Укрзалізниця запустила нові маршрути
14 грудня 2025, 15:00
На Буковині внаслідок нічної аварії загинув молодий хлопець, ще троє людей травмовані
14 грудня 2025, 14:19
Пожежа на 16-му поверсі у Кривому Розі: з диму врятували 8 людей, серед них – 4 дитини
14 грудня 2025, 14:04
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
14 грудня 2025, 13:34
Кушнер і Віткофф зустрінуться із Зеленським у Берліні: обговорюватимуть мирний план України
14 грудня 2025, 13:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Сергій Фурса
Всі блоги »