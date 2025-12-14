Фото: Український гідрометеорологічний центр

В Україні 15 грудня очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та туман у низці областей, водіїв закликають бути обережними на дорогах

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

15 грудня в Україні прогнозують хмарну погоду. На більшості територій можливий невеликий мокрий сніг, вдень із дощем. Найбільше опадів очікується у центральних, північних та східних регіонах, на заході та південному заході країни переважатиме суха погода.

На дорогах через підмерзлу вологу утвориться ожеледиця, тому водіям радять дотримуватися обережності. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман, що ускладнюватиме видимість. Вітер західний та північно-західний, швидкість 5–10 м/с.

Температура вночі по країні коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень – 0–5° тепла. На сході та північному сході вночі прогнозують 3–8° морозу, вдень близько 0°. Місцеві служби закликають мешканців бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

У Києві та Київській області 15 грудня очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг із дощем, ожеледиця на дорогах. Температура вночі 0–2° морозу, вдень 2–4° тепла.

