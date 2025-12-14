На Буковині внаслідок нічної аварії загинув молодий хлопець, ще троє людей травмовані

Фото: Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області

У Чернівецькому районі, в ніч на 14 грудня, сталося дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, які призвели до травмування людей та загибелі однієї особи

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Перша ДТП сталася в селі Драчинці Мамаївської територіальної громади. Автомобіль Audi Q7, рухаючись по дорозі, зіштовхнувся з електричною опорою. В результаті аварії загинув 18-річний хлопець, 2006 року народження. Троє інших пасажирів – чоловіки 1986, 1996 та 2007 років народження – отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце події прибули рятувальники, які деблокували одного з потерпілих із понівеченого автомобіля. Інші двоє травмованих були звільнені місцевими жителями. Тіло загиблого витягли правоохоронці. Постраждалих передали бригадам екстреної медичної допомоги.

Інша дорожня аварія сталася в селі Великий Кучурів, де автомобіль Mazda 626 з'їхав з дороги. Водій, 2005 року народження, отримав травми, а його транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. До прибуття рятувальних підрозділів потерпілого деблокували місцеві жителі, після чого його передали медикам.

На місці події рятувальники вжили заходів для забезпечення пожежної безпеки, зокрема від'єднали акумуляторну батарею транспортного засобу.

