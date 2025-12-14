13:34  14 грудня
14 грудня 2025, 14:19

На Буковині внаслідок нічної аварії загинув молодий хлопець, ще троє людей травмовані

14 грудня 2025, 14:19
Фото: Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
У Чернівецькому районі, в ніч на 14 грудня, сталося дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, які призвели до травмування людей та загибелі однієї особи

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Перша ДТП сталася в селі Драчинці Мамаївської територіальної громади. Автомобіль Audi Q7, рухаючись по дорозі, зіштовхнувся з електричною опорою. В результаті аварії загинув 18-річний хлопець, 2006 року народження. Троє інших пасажирів – чоловіки 1986, 1996 та 2007 років народження – отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце події прибули рятувальники, які деблокували одного з потерпілих із понівеченого автомобіля. Інші двоє травмованих були звільнені місцевими жителями. Тіло загиблого витягли правоохоронці. Постраждалих передали бригадам екстреної медичної допомоги.

Інша дорожня аварія сталася в селі Великий Кучурів, де автомобіль Mazda 626 з'їхав з дороги. Водій, 2005 року народження, отримав травми, а його транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. До прибуття рятувальних підрозділів потерпілого деблокували місцеві жителі, після чого його передали медикам.

На місці події рятувальники вжили заходів для забезпечення пожежної безпеки, зокрема від'єднали акумуляторну батарею транспортного засобу.

Раніше повідомлялося про ДТП за участі двох легкових автомобілів на Івано-Франківщині, внаслідок якої травмувалися двоє пішоходів. Подія сталася 13 грудня в Крилосі, коли на дорогах спостерігався активний рух і погана видимість.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
