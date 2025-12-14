13:34  14 грудня
Фото: ілюстративне
Фахівці наголошують, що регулярний брак нічного відпочинку поступово підриває здоров’я і має довгострокові наслідки для організму

Про це нагадує Міністерство охорони здоров`я, передає RegioNews.

Регулярний сон тривалістю менш як сім годин на добу може мати серйозні наслідки для здоров’я та скорочувати тривалість життя. У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що хронічне недосипання пов’язане з підвищеним ризиком розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та інших порушень. Фахівці також застерігають, що спроби "надолужити" сон у вихідні не компенсують шкоду, завдану організму протягом робочого тижня.

Повноцінний сон є важливою складовою здоров’я

За даними МОЗ, повноцінний сон є одним із базових чинників підтримки імунної системи, стабільної роботи мозку та гормонального балансу. Недостатній відпочинок уночі може призводити до зниження концентрації уваги, погіршення пам’яті та підвищеної втомлюваності. У довгостроковій перспективі це впливає на загальний стан здоров’я і збільшує ризик передчасної смерті.

Медики нагадують, що потреба у сні змінюється з віком.

  • Новонародженим у перші місяці життя рекомендовано спати від 14 до 17 годин на добу.
  • Немовлятам віком до року потрібно 12–16 годин сну з урахуванням денного відпочинку.
  • Дітям від одного до двох років радять 11–14 годин, а дошкільнятам віком 3–5 років – 10–13 годин сну на добу.
  • Для дітей шкільного віку оптимальною вважається тривалість сну 9–12 годин, підліткам необхідно 8–10 годин.
  • Дорослим у віці від 18 до 60 років МОЗ рекомендує спати щонайменше сім годин за ніч.
  • Людям 61–64 років варто відпочивати 7–9 годин, а особам віком від 65 років – 7–8 годин, щоб підтримувати здоров’я та якість життя.

