13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 14:04

Пожежа на 16-му поверсі у Кривому Розі: з диму врятували 8 людей, серед них – 4 дитини

14 грудня 2025, 14:04
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Ранкова пожежа у багатоповерхівці спричинила масштабну евакуацію мешканців і роботу екстрених служб у Довгинцівському районі

Про це повідомляє ДСНС Дніпроптеровщини, передає RegioNews.

Уранці в одному з житлових будинків мікрорайону Східний сталася пожежа у квартирі на 16 поверсі. З оселі та сусідніх приміщень рятувальники евакуювали вісьмох людей, серед яких четверо дітей. Медики госпіталізували 43-річного чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння, йому надали необхідну допомогу.

На місці працювали майже три десятки співробітників ДСНС. Гасіння ускладнювалося значною задимленістю та висотою будинку. Вогонь охопив квартиру, де, за попередніми даними, проживала велика родина. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося не допустити поширення полум’я на інші помешкання.

Раніше очевидці повідомляли про сильну пожежу на Східному-2 та густий дим з верхніх поверхів будинку. Нагадаємо, попередньо інформувалося, що загиблих унаслідок інциденту немає. Остаточні наслідки події та масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Наразі рятувальники продовжують роботу на місці. Фахівці встановлюють причини займання та оцінюють стан конструкцій будинку.

Як повідомили рятувальники, пожежа сталася сьогодні у квартирі на останньому поверсі 16-поверхового житлового будинку на вулиці Незалежності України в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Вогонь охопив домашнє майно на площі близько 35 квадратних метрів, що спричинило сильне задимлення під’їзду.

Пожежу повністю ліквідували о 10:31. Причини займання наразі встановлюють фахівці.

Раніше повідомлялося, під час однієї з ворожих атак на Одесу пожежа охопила будинок Сергія Гайдаржі, який у березні 2024 року втратив дружину Анну та чотиримісячного сина Тимофія. Тоді російський дрон влучив в дев'ятиповерховий будинок та повністю зруйнував один з під'їздів.

Кривий Ріг Дніпропетровська область пожежа ДСНС рятувальники діти постраждалі отруєння евакуація дим
