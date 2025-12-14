13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 18:06

На Чернігівщині атака російськими безпілотниками у місті Городня спричинила пожежу у відділенні поліції

14 грудня 2025, 18:06
Фото: Національна поліція України
Безпілотна атака російських військ спричинила пожежу у Городні, постраждалих поки не зафіксовано

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Сьогодні вдень російські війська завдали удару безпілотниками по місту Городня у Чернігівському районі. Внаслідок атаки загорілася будівля місцевого відділення поліції та кілька автомобілів.

Інформації про постраждалих наразі немає. Місцева влада і рятувальні служби працюють на місці події, ліквідовуючи наслідки обстрілу та оцінюючи пошкодження.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Місцеві правоохоронці закликають жителів зберігати спокій і повідомляти про будь-які нові випадки уражень цивільної інфраструктури або загрозу для людей. Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків обстрілу уточнюються.

Раніше повідомлялося, російські війська почали застосовувати безпілотники "Герань-2" з подвійною бойовою частиною вагою 100 кг – двома фугасно-запалювальними зарядами БСТ-52 по 50 кілограмів кожен, що суттєво підвищує руйнівний потенціал дронів.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
