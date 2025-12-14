Фото: Національна поліція України

Безпілотна атака російських військ спричинила пожежу у Городні, постраждалих поки не зафіксовано

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Сьогодні вдень російські війська завдали удару безпілотниками по місту Городня у Чернігівському районі. Внаслідок атаки загорілася будівля місцевого відділення поліції та кілька автомобілів.

Інформації про постраждалих наразі немає. Місцева влада і рятувальні служби працюють на місці події, ліквідовуючи наслідки обстрілу та оцінюючи пошкодження.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Місцеві правоохоронці закликають жителів зберігати спокій і повідомляти про будь-які нові випадки уражень цивільної інфраструктури або загрозу для людей. Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків обстрілу уточнюються.

Раніше повідомлялося, російські війська почали застосовувати безпілотники "Герань-2" з подвійною бойовою частиною вагою 100 кг – двома фугасно-запалювальними зарядами БСТ-52 по 50 кілограмів кожен, що суттєво підвищує руйнівний потенціал дронів.