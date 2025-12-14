Фото: Національна поліція України

Поліція з’ясовує причини аварії в селі Крилос, де травмовані двоє пішоходів, які перетинали дорогу поза пішохідним переходом

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з’ясовують деталі дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участі двох легкових автомобілів і пішоходів у населеному пункті Крилос. Інцидент трапився 13 грудня у другій половині дня, орієнтовно о 17:30, у період активного руху транспорту та обмеженої видимості.

За попередніми даними поліції, внаслідок аварії травм зазнали двоє пішоходів. Встановлено, що вони перетинали проїзну частину у невстановленому місці, поза межами пішохідного переходу. Після наїзду постраждалих оперативно доправили до медичного закладу, де лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.

На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, зафіксували обстановку та опитали учасників і можливих свідків аварії. Також перевіряється технічний стан транспортних засобів і дотримання водіями швидкісного режиму.

У поліції зазначають, що остаточні причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди буде встановлено після завершення всіх перевірок.

