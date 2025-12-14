13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 13:34

Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина

14 грудня 2025, 13:34
Фото: Національна поліція України
Після удару чотирьох російських дронів по місту постраждали семеро людей, серед яких дитина, тривають роботи поліції та медиків

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі 14 грудня вранці російські війська здійснили атаку чотирма ударними безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атаки семеро людей отримали поранення, серед них 6-річна дитина.

Перший удар припав на житловий район міста. Влучання пошкодило супермаркет та кілька багатоквартирних будинків. До 12:40 медики госпіталізували чотирьох травмованих громадян.

Пошкоджено житлові будинки та супермаркет

Ще три удари військові рф завдали по відкритій місцевості. Внаслідок цього поранення отримали працівник патрульної поліції, співробітник ДСНС та цивільний. Також зазнали пошкоджень кілька транспортних засобів. На місцях працювали парамедики поліції, надаючи першу допомогу постраждалим.

На місці ударів працюють поліція та медики

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти збирають докази воєнного злочину. Поліція наголошує на важливості безпеки та закликає мешканців уникати зон обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві заплановане повне відключення електроенергії по всьому місту тривалістю від 30 до 60 хвилин для ліквідації наслідків вчорашніх російських обстрілів, які пошкодили критичну інфраструктуру.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
