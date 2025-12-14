Фото: Національна поліція України

Після удару чотирьох російських дронів по місту постраждали семеро людей, серед яких дитина, тривають роботи поліції та медиків

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі 14 грудня вранці російські війська здійснили атаку чотирма ударними безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атаки семеро людей отримали поранення, серед них 6-річна дитина.

Перший удар припав на житловий район міста. Влучання пошкодило супермаркет та кілька багатоквартирних будинків. До 12:40 медики госпіталізували чотирьох травмованих громадян.

Пошкоджено житлові будинки та супермаркет

Ще три удари військові рф завдали по відкритій місцевості. Внаслідок цього поранення отримали працівник патрульної поліції, співробітник ДСНС та цивільний. Також зазнали пошкоджень кілька транспортних засобів. На місцях працювали парамедики поліції, надаючи першу допомогу постраждалим.

На місці ударів працюють поліція та медики

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти збирають докази воєнного злочину. Поліція наголошує на важливості безпеки та закликає мешканців уникати зон обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві заплановане повне відключення електроенергії по всьому місту тривалістю від 30 до 60 хвилин для ліквідації наслідків вчорашніх російських обстрілів, які пошкодили критичну інфраструктуру.