Фото: Телеграм/Міни та кава з канапками!

Українські фахівці зафіксували безпілотник ворога з подвійною бойовою частиною вагою 100 кг, що підвищує загрозу для цивільних та військових об’єктів

Про це йдеться в дописі у Телеграм-каналі "Міни та кава з канапками!" та українського спеціаліста з військових радіотехнологій Сергій Флеш, передає RegioNews.

Російські війська почали застосовувати безпілотники типу "Герань-2", оснащені подвійною бойовою частиною. Йдеться про встановлення двох фугасно-запалювальних зарядів типу БСТ-52, кожен із яких має масу близько 50 кілограмів. Така конфігурація суттєво підвищує руйнівний потенціал дрона та розширює спектр ураження цілей.

Дрон здатен одночасно уражати кілька цілей

За наявною інформацією, фугасна дія бойових частин забезпечується властивостями основного вибухового заряду. Запалювальний ефект досягається завдяки герметичним елементам та додатковому запалювальному заряду, розміщеному в кумулятивній виїмці. Поєднання цих компонентів створює умови для одночасного вибухового та пожежного ураження об’єктів.

Бойова частина БСТ-52 має діаметр близько 300 міліметрів та довжину майже 40 сантиметрів. Основний заряд виконаний на базі пластизольної бризантної вибухової речовини, до складу якої входять октоген, перхлорат барію, алюмінієвий порошок та етиленглікольдинітрат. Загальна маса розривного заряду становить понад 35 кілограмів, що свідчить про значну потужність ураження.

Підрив бойової частини здійснюється за допомогою донного електронного підривача типу "493М".

Українські служби продовжують фіксувати та аналізувати подібні зразки озброєння для оцінки рівня загрози та розробки протидії.

