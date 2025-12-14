13:34  14 грудня
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
12:15  14 грудня
Повний блекаут у Миколаєві: світло і вода відключені через наслідки обстрілів
10:00  14 грудня
Унаслідок ДТП за участі двох авто на Івано-Франківщині травмувалися двоє пішоходів
14 грудня 2025, 16:30

БпЛА "Герань-2" із подвійною бойовою частиною 100 кг – українські фахівці попереджають про нову загрозу

14 грудня 2025, 16:30
Фото: Телеграм/Міни та кава з канапками!
Українські фахівці зафіксували безпілотник ворога з подвійною бойовою частиною вагою 100 кг, що підвищує загрозу для цивільних та військових об’єктів

Про це йдеться в дописі у Телеграм-каналі "Міни та кава з канапками!" та українського спеціаліста з військових радіотехнологій Сергій Флеш, передає RegioNews.

Російські війська почали застосовувати безпілотники типу "Герань-2", оснащені подвійною бойовою частиною. Йдеться про встановлення двох фугасно-запалювальних зарядів типу БСТ-52, кожен із яких має масу близько 50 кілограмів. Така конфігурація суттєво підвищує руйнівний потенціал дрона та розширює спектр ураження цілей.

Дрон здатен одночасно уражати кілька цілей

За наявною інформацією, фугасна дія бойових частин забезпечується властивостями основного вибухового заряду. Запалювальний ефект досягається завдяки герметичним елементам та додатковому запалювальному заряду, розміщеному в кумулятивній виїмці. Поєднання цих компонентів створює умови для одночасного вибухового та пожежного ураження об’єктів.

Бойова частина БСТ-52 має діаметр близько 300 міліметрів та довжину майже 40 сантиметрів. Основний заряд виконаний на базі пластизольної бризантної вибухової речовини, до складу якої входять октоген, перхлорат барію, алюмінієвий порошок та етиленглікольдинітрат. Загальна маса розривного заряду становить понад 35 кілограмів, що свідчить про значну потужність ураження.

Підрив бойової частини здійснюється за допомогою донного електронного підривача типу "493М".

Українські служби продовжують фіксувати та аналізувати подібні зразки озброєння для оцінки рівня загрози та розробки протидії.

Раніше повідомлялося, Росія шукає способи встановлювати радіоретранслятори для керування дронами типу "Шахед" безпосередньо на території України, обираючи приватні домоволодіння літніх людей та покинуті будинки зі збереженим електропостачанням.

погроза БПЛА технології шахед Герань-2 бойова часть
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
07 серпня 2025
