14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 14:16

Родині загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної виплатять понад 300 тис. грн до кінця року

17 грудня 2025, 14:16
Фото: з відкритих джерел
Родина української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, отримає компенсацію вже до кінця цього року

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає RegioNews.

За його словами, Держкомтелерадіо підтвердив наявність коштів у бюджеті, тож родині загиблої виплатять ₴302 800.

Юрчишин також зазначив, що наступного року такі виплати стануть системними, адже в бюджет вже закладено кошти на випадок поранення чи загибелі журналістів під час виконання професійних обов’язків.

Що відомо про Вікторію Рощину

Українська журналістка, яка загинула в російському полоні минулого року. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, висвітлюючи судові рішення та кримінальні події.

Після початку повномасштабної війни, Рощина почала висвітлювати життя на окупованих територіях, зокрема, облогу Маріуполя. Робила матеріали для таких медіа, як "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Громадське".

У серпні 2023 року Рощина зникла безвісти під час поїздки до окупованої частини Запорізької області для підготовки матеріалу. Вона була затримана російськими військовими і утримувалася спочатку в Енергодарі, а пізніше в Мелітополі. Згодом її перевезли до російського Таганрога.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті журналістки. За інформацією слідчих, жінка перебувала у повній ізоляції та зазнавала тиску як фізичного, так і психологічного. Справу кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Колишньому керівнику слідчого ізолятора №2 у місті Таганрог Ростовської області повідомлено про підорзру.

Нагадаємо, уряд затвердив виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів. Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік. Першу виплату здійснять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.

Україна виплати компенсація росіяни полон журналіст Вікторія Рощина професійні обов'язки
