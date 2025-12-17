На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ

Фото: Національна поліція

На Закарпатті затримали 54-річного жителя Хмельницького, який погрожував прикордонникам підірвати бомбу, якщо його не доставлять до найближчого підрозділу однієї із силових структур

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

На місце події прикордонники одразу викликали співробітників поліції та ДСНС.

Після ретельного обстеження прилеглої до будівлі території та особистих речей заявника вибухонебезпечних предметів виявлено не було. З'ясувалося, що в коробці, яку чоловік видавав за вибухівку, знаходився звичайний шурупокрут.

Правопорушника затримали. Ним виявився 54-річний житель Хмельницького.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян прикордонники направили відповідне повідомлення до поліції.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловіку світить позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, на Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці. Правоохоронці спільно з рятувальниками обстежили всі квартири та підвали, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.