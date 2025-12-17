Чорний дим і полум'я: у Запоріжжі загорілось підприємство

Фото: ДСНС

Пожежа сталась увечері 16 грудня в Запоріжжі. Рятувальники показали відео з місця подій

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Близько 18:20 на території приватного підприємства сталась пожежа. Відомо, що там загорівся технічний парафін. Полум'я охопило площу 70 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

