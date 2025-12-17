В Україні зобов'язали міністрів звітувати про виконану на посаді роботу перед звільненням

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народні депутати ухвалили законопроєкт, який зобов'язує усіх міністрів уряду звітувати перед звільненням. Вони повинні це робити у Раді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що перед звільненням з посади члени Кабінету міністрів України зобов'язані будуть відзвітувати за виконану на посаді роботу.

Документ підтримали 285 народних обранців.

Міністри, відповідно до оновленого порядку призначення на посаду та звільнення з неї, відтепер зобов'язані бути особисто присутніми та звітувати щодо виконаної роботи під час розгляду їх звільнення на засіданні комітету та на пленарному засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, Рада закріпила хвилину мовчання щодня о 9:00 на законодавчому рівні. За це проголосували 314 депутатів.