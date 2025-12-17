До Румунії через Тису за $10 тисяч: на Закарпатті затримали переправника з клієнтами
Поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення чоловіків через річку Тиса
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які готувалися перепливати річку, та їхнього "інструктора з подолання водних перешкод".
Чоловіків виявили за пів сотні метрів від держкордону у селі Біла Церква. Двоє з них – 27-річний житель Кропивницького та 25-річний мешканець Дніпропетровщини – саме перевдягалися у гідрокостюми. Третій, 19-річний місцевий мешканець, інструктував "клієнтів" як швидко та безпечно подолати річку. Для переправлення через Тису молодик підготував повний "набір водолаза": гідрокостюми, надувні камери для автомобільних шин та водонепроникні наплічники, у яких мали зберігатися особисті речі й документи порушників кордону.
Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці задокументували факт передачі коштів.
Переправника затримали та оголосили йому про підозру. Закарпатцю загрожує від 7 до 9 років вʼязниці.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови.