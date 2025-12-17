Фото: Нацполіція

Інцидент стався поруч із ТРЦ "Мост-сіті" у Дніпрі. Чоловік ромської національності побив дівчину, а також захисника, який за неї вступився

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соціальних мережах з'явилось відео інциденту. Зазначалось, що група ромів погрожувала дівчині ножем. Сама в цей момент повз проходив військовий. Він вступився за дівчину, після чого один з агресорів накинувся з кулаками й на неї, і на захисника.

Поки агресор бив військового, дівчина змогла втекти. Небайдужі місцеві жителі почали кричати, аби бійка зупинилась. Чим завершився конфлікт — невідомо. Ймовірно, з'ясовувати обставини будуть правоохоронці.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.