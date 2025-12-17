Смертельна ДТП на Прикарпатті: Porsche та Audi влетіли в один одного

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Поліція отримала повідомлення про цю аварію приблизно о 10:08. Відомо, що зіткнулись Porsche та Audi. Попередньо, водій Audi загинув на місці. Жінка, яка була за кермом Porsche, а також її пасажирка отримали травми: їх госпіталізували медики.

"На місці події наразі працюють працівники поліції та всі екстрені служби. Деталі згодом", - повідомили в поліції.

